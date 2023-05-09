المرصد الوطني للطاقة والمناجم: انخفاض بنسبة 18 بالمائة من الانتاج الوطني للنفط الخام موفى شهر مارس 2023

بلغ الإنتاج الوطني للنفط الخام 358 كيلو طن موفى شهر مارس 2023 ، مسجلا اانخفاضا بنسبة 18 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وفق معطيات واردة، الثلاثاء، بالنشرية الشهرية حول الوضع الطاقي خلال شهر مارس، صادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

واثر هذا الانخفاض، بحسب المرصد، على معظم الحقول الرئيسية وهي حلق المنزل الذي دخل طور الإنتاج 59 بالمائة، عشتار 37 بالمائة، البرمة 15بالمائة، آدم 16 بالمائة، شروق 31 بالمائة، والحاجب / جبيبة 16 بالمائة ومسكار 10 بالمائة

في المقابل، شهدت الحقول الأخرى تحسنا في الإنتاج على غرار حقل الغريب 38 بالمائة، صدربعل 5 بالمائة وسيرسينا 2 بالمائة

وفيما يتعلق بالطلب الوطني على المنتجات البترولية ، فقد انخفض بين نهاية شهر مارس 2022 ونهاية مارس 2023 ، بنسبة 4 بالمائة، ليبلغ 1081 كيلوطن من المكافئ النفطي.

وأشار المرصد، في ذات السياق، إلى انخفاض الطلب على غاز النفط المسال بنسبة 2 بالمائة ، والوقود بنسبة 15بالمائة ، والبنزين بنسبة 6 بالمائة ، والغازوال بنسبة 5 بالمائة، في المقابل تم تسجيل طلب على كيروزان الطيران، ليرتفع بنسبة 18 بالمائة.

ولم يشهد هيكل استهلاك المنتجات البترولية أي تغيير يذكر الى غاية نهاية مارس 2023، باستثناء بعض المنتجات، وعلى وجه الخصوص الغاز الطبيعي الذي انخفضت حصته من 5 بالمائة في نهاية شهر مارس 2022 إلى 4 بالمائة موفى شهر مارس 2023.