متابعة/بئر بوعثمان: هذا ما كشفه الفلاح الذي قام بالحفر..

في متابعة للضجة التي اثارها البئر الذي حفره احد الفلاحة لاستخراج الماء ببئر بوعثمان أكد وليد عبد العزيز الفلاح الذي قام بالحفر ، أن سبب حفره للبئر جاء نتيجة تضرر الأشجار من حالة الجفاف التي تمر بها البلاد منذ سنوات، خاصة بعد غرس حوالي 4000 شجرة مثمرة,، مشيرا إلى وضعيتها تحسنت، نتيجة حفر البئر مؤخرا وتوفر موارد مائية طبيعية هامة.

وأكد أنه وقع أخذ عيّنات من الماء المستخرج، بحضور مجموعة من عدول التنفيذ وتم إخضاعها للتحليل لدى مخابر معتمدة، والنتائج أثبتت صلوحية الماء لأغراض فلاحية ، خلافا لنسبة الملوحة 5,5 المُعلن عنها من قبل السلطات الرسمية، معبرا عن استعداده للكشف عن نتائج التحاليل التي قام بها على نفقته الخاصة، للراي العام.

وعبّر الفلاح في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام عن استنكاره لتكرر دخول الفضوليين الغرباء للأرض ودخولهم بسياراتهم لالتقاط صور قرب منبع المياه، مما تسبب في إلحاق أضرار بالأشجار، وتكبد خسائر مادية فادحة، داعيا الجميع لاحترام ملكيته الخاصة وعدم دخول أرضه دون موافقته، كما عبر أيضا عن استيائه من تصريحات بعض الصحفيين في بعض المنابر الإعلامية، التي تضمنت مغالطات ومعلومات غير دقيقة، داعيا إياهم للتثبت من صحة معلوماتهم قبل التصريح بها، ومعاينة حقيقة الوضع على عين المكان.

كما دعا الفلاّح وليد عبد العزيز، السلطات المعنية خاصة وزارة الفلاحة، للتواصل معه في أقرب الآجال، للنظر في خسائره المادية، وطرق دعمه وكيفية استغلاله الأمثل للبئر رفقة جيرانه، حسب تعبيره.