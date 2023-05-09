المهدية: 4056 مترشّحا يجتازون امتحانات الباكالوريا في جوان المقبل

يستعد 4056 تلميذا بجهة المهدية، لاجتياز اختبارات امتحانات الباكالوريا يوم 7 جوان القبل، في إجمالي 23 مركز امتحان أي بزيادة مركز واحد عن الموسم الدراسي السابق، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، المندوب الجهوي للتربية بالمهدية سفيان الكامل.

وبيّن الكامل، في تصريح إعلامي على هامش جلسة عمل انعقدت للنظر في الاستعدادات للامتحانات الوطنية، أنه تم تسجيل حالة خاصة وحيدة لمجتاز يقيم بالسجن المدني بالمهدية، وسيتم التنسيق مع مصالح السجن لتوفير الظروف الملائمة والعادلة لهذا المترشّح، وفق تأكيده.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن 816 تلميذا سيجتازون امتحانات ختم التعليم الأساسي مقابل 1378 ترشّحوا لمناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية، وقد وفرت المندوبية 8 مراكز اختبار لفائدة تلاميذ التاسعة أساسي و9 مراكز لتلاميذ السادسة من التعليم الأساسي.

وشدّد المتحدث على أن جميع المتدخلين في هذه الامتحانات على الصعيد الجهوي مستعدون لتأمين الظروف المناسبة لاجراء الاختبارات، لافتا إلى تطوّر أساليب كشف الغشّ في الامتحانات.

ودعا، في هذا الصدد، إلى الرفع من مساهمة الأولياء في توعية أبنائهم وتشجيعهم على التعويل على القدرات الذاتية في هذا المجال، وفق تعبيره.