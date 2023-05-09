فضيحة: وزراء ومستشارون في حكومة الشاهد جلبوا معدات تجسس..!!

كشف رئيس المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد زبير التركي اليوم الثلاثاء 09 ماي 2023، أن وزراء ومستشارين في حكومة يوسف الشاهد جلبوا حوالي 4 معدات تجسّس إلى تونس.

وأوضح التركي في تصريح لاذاعة شمس اف ام، أن عملية جلب معدات التجسس هذه تدخل في إطار خصومة سياسية كبيرة وفي إطار تجسس هؤلاء الوزراء والمستشارين على بعضهم البعض.

وبين أنه التقى في تلك الفترة وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي في هذا الخصوص، الذي أخبره أنه لا علم له بهذا الموضوع.

ولاحظ أن وزير الدفاع أكد له أنه تحت حماية وزارة الدفاع، وفق تعبيره.