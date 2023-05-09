وزارة املاك الدولة تصدر جملة من اوامر الانتزاع لتحرير الحوزة العقارية لتنفيذ مشاريع من ضمنها ميناء النفيضة

أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الثلاثاء، عن تحرير الحوزة العقارية لعدد من المشاريع العمومية ذات الأهمية الاقتصادية للانطلاق في أشغال إنجازها على غرار ميناء المياه العميقة بالنفيضة.

وأوضحت وزارة أملاك الدولة، في بلاغ لها، أن أوامر الانتزاع قد صدرت أمس الاثنين 8 ماي 2023 بالعدد 46 للرائد الرسمي التونسي.

وتشمل اوامر الانتزاع من اجل المصلحة العمومية قطعتي ارض تمسحان جمليا 73 هك 36 ار 84 ص لانجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة الى جانب 11 قطعة ارض بمساحة جملية تبلغ 7 هك 02 آر 09 ص لازمة لانجاز الطريق السيارة تونس جلمة معتمديتي الناظور وصواف ولاية زغوان (قسط تكميلي).

وتضمنت النسخة الأخيرة للرائد الرسمي، كذلك، أوامر انتزاع خمس أراض بمساحة جملية تبلغ 1 هك 92 آر 31 ص لإنجاز الوصلة الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 10 والطريق الجهوية رقم 21 سكرة من ولاية أريانة اضافة الى قطعتي ارض، 80 هك 05 آر 60 ص، لبناء جسر على وادي الاحمر بالطريق الجهوية رقم 47 ولاية سليانة.

وتعلقت أوامر الانتزاع من اجل المصلحة العمومية، أيضا، بـ38 قطعة ارض بمساحة تناهز 8 هك 20 آر 18 ص لإنجاز الطريق السيارة تونس جلمة معتمدية الفحص من ولاية زغوان (قسط تكميلي).

ونص الرائد الرسمي على انتزاع 3 قطع ارض ( 3هك 00 آر 44 ص) لتنفيذ محول “الراقوبة” بالطريق السيارة قابس – مدنين وتوابعها قسط ولاية مدنين الى جانب أرض أثرية تمتد على مساحة 01 هك 79 آر 00 ص كائنة بمعتمدية هرقلة من ولاية سوسة.

وتضمن، كذلك، أمرا لانتزاع نحو 17 قطعة ارض بمساحة 2 آر 22 ص لانجاز منشأة فنية على مفترقات الطريق الحزامية كلم 4 لمدينة صفاقس والطريق المحلية رقم 923 الأفران.