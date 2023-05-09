هذا ما قرره القضاء في حق هذا القيادي بحركة النهضة..#خبر_عاجل

I

أذنت النيابة العمومية بالتمديد في الاحتفاظ بالقيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق مدّة 5 أيام إضافية، وذلك لانتظار نتائج التساخير الفنية المأذون بها من طرف الجهة القضائية المتعهدة بالملف.

وتجدر الإشارة الى أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة كانت أذنت السبت الماضي لأعوان الشرطة العدلية بأريانة المدينة بالاحتفاظ بالصحبي عتيق، إثر إيقافه بمطار تونس قرطاج الدولي استنادا إلى منشور تفتيش صادر في حقّه.

وحسب المعطيات الأولية فإنّ الملف يتعلّق بتطوّرات جديدة بخصوص تعرض منزل الصحبي عتيق إلى السرقة منذ أعوام وفق ما اوردته اذاعة موزاييك. .