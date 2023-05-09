عاجل/حادثة جربة: بيريز الطرابلسي يكشف التفاصيل ..

اكد بيريز الطرابلسي رئيس هيئة تنظيم حج الغريبة أن الوضع الامني بجزيرة جربة تحت السيطرة مؤكدا ان عملية قتل عون حرس لزميله التي اثارت حالة من الهلع لم تتضح ملامحها واسبابها بعد وفق تعبيره.

وطمأن الطرابلسي في تصريح للقناة الوطنية الاولى منذ قليل التونسيين مؤكدا ان العملية مرت بسلام ولم يتم تسجيل سوى حالة فزع لدى بعض الزوار ولكن الوضع الان تحت السيطرة.

واكد الطرابلسي على ان قوات الامن تقوم بمجهود جبار ليس فقط لتأمين الغريبة بل كل الجزيرة مشيرا الى ان الزوار غادروا في حافلات بسلام وهناك من خلدوا للنوم بعد انتهاء العملية وفق تعبيره.