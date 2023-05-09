عاجل: قتلى وجرحى في عملية جربة..والداخلية تكشف التفاصيل..

اعلنت وزارة الدّاخليّة أنهُ أقدم مساء اليوم الثلاثاء 09 ماي 2023 عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والإستيلاء على الذخيرة، ثمّ حاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا.

أسفرت العمليّة عن إصابة عدد 06 أعوان أمن بإصابات مُتفاوتة الخطورة توفّي أحدُهم، كما توفّي عدد 02 من الزوّار وإصابة عدد 04 أشخاص آخرين بجُرُوح مُتفاوتة تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

تؤكّد وزارة الدّاخليّة أنه تمّ تطويق المعبد وحوزته وتأمين جميع المتواجدين داخل المعبد وخارجهُ والأبحاث مُتواصلة لمعرفة دواعي هذا الإعتداء الغادر والجبان.