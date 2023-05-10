رسالة من رئيس الجمهورية إلى حاكم إمارة الشارقة

بتكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد، أدت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي، يوم الإثنين 8 ماي، زيارة إلى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسلمت صاحب السمو، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة الشارقة رسالة من أخيه الرئيس قيس سعيّد “تضمنت دعوة سموه لزيارة تونس” وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الثقافية.

وبحسب البلاغ فقد تناول اللقاء “سبل تعزيز التعاون بين تونس والشارقة في مجالات الثقافة والإبداع والفكر والفنون والتراث، إضافة إلى تبادل الخبرات والكفاءات”.