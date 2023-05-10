عاجل: معطيات جديدة عن عملية جربة الغادرة..وهذه آخر المستجدات..

في متابعة لعملية جربة كشف مصدر مطلع لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء ان عون الحرس تابع للمركز البحري الوطني باغير، والذي نفذ الهجوم كان في عطلة.

وبين المصدر ذاته ان منفذ العملية اقادم على قتل زميله وحمل زيه والاستيلاء على سلاحه وذخيرة، ليتوجه بعد ذلك الى معبد الغريبة على متن دراجة (ذات اربع عجلات)، ويقوم باطلاق النار على اعوان كانوا يؤمنون المكان.

ويذكر ان العملية اسفرت الى حد الان عن استشهاد عوني امن، واقامة 4 مصابين في صفوف الامن، اثنين بقسم الانعاش، حالة احدهما حرجة وسيتم نقله الى المستشفى العسكري بالعاصمة، بسبب تعرضه لنزيف على مستوى الراس، في حين يقيم مصابان اخرين بقسم الاعضاء بعد ان اجريت عليهما عملية جراحية.

كما توفّي اثنان من الزوّار، هما تونسي (30 سنة) وفرنسي (42 سنة)، واصيب 4 أشخاص آخرين بجُرُوح مُتفاوتة، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.