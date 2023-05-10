بعد عملية جربة/رئيس الجامعة التونسية للنزل يؤكد: “لا الغاء لأي حجوزات”..

أكد جلال الهنشري رئيس الجامعة التونسية للنزل في صباح الناس اليوم الأربعاء 10 أنّ العملية التي شهدتها جزيرة جربة أمس لن تؤثر على الموسم السياحي في الجهة، نافيا نفيا قطعيا إلغاء لأي حجوزات لسياح في الجهة.

وأضاف: ” رغم أن العملية التي وقعت في وقت شهدت فيه زيارة الغريبة نجاحا استثنائيا على جميع المستويات لكنها لن تؤثر على الموسم السياحي في جربة.. وكل بلدان العالم معرضة لوقوع مثل هذه الحوادث الغادرة”.

وشدّد المتحدث في تصريح لاذاعة موزاييك أن الموسم السياحي في جربة سيكون استثنائيا وتونس ستواصل العمل واستقبال السياح ”لانها عاشت أحداثا ما أصعب ولم تستسلم ولم تسقط”، وفق قوله.