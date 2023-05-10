الاعتداء الجبان بجربة: النهضة تصدر بيان هام..

أدانت حركة النهضة بكل قوة الاعتداء الجبان، الذي جد مساء أمس الثلاثاء 09 ماي 2023، بمحيط كنيس الغريبة في جزيرة جربة والذي تسبب في سقوط شهداء وجرحى من قوات الأمن وزوار ومواطنين.

وأكدت الحركة في بيان، أصدرته اليوم الأربعاء، رفضهل كل مظاهر وأشكال العنف والإرهاب والكراهية، ودعت إلى تعزيز قيم التعايش والتضامن لمواجهة كل ما يتهدد تونس وشعبها في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها.

وحيّت الحركة القوات الأمنية التي تصدت لهذا الاعتداء الغاشم والجبان وقدمت من بين أبنائها الشهداء والجرحى في سبيل أمن وسلامة البلد وشعبه.

هذا ودعت النهضة إلى التعجيل بالأبحاث والتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات هذه الجريمة النكراء.