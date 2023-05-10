متابعة للوضع الصحي للأمنيين المصابين في عملية جربة..

اكد مدير المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة حومة السوق سالم عيسى ل”وات” ان احد مصابي حادثة الغريبة، غادر قسم الانعاش ونقل الى قسم الجراحة العامة، بعد ان تحسنت حالته الصحية، فيما يتواصل اتمام اجراءات نقل مصاب اخر من السلك الامني الى المستشفى العسكري جوا.

وبين ذات المصدر انه تم نقل احد المصابين من المدنيين الى احدى المصحات الخاصة، وقد خضع الى عملية جراحية، في حين تتواصل اقامة جريحين اثنين بقسم العظام احدهما امني والاخر مدني، وذكّر بان المستشفى قد استقبل امس الثلاثاء، 7 مصابين من بينهم امني في حالة وفاة، وامني ثان توفي بالمستشفى (في حدود منتصف الليل) و5 جرحى، منهم مدنيين اثنين، وهما تونسيان من زوار الغريبة احدهما يقيم بجربة ويعمل بسوق المصوغ والاخر قريبه قادم من فرنسا، و3 امنيين.

واشار عيسى الى انه تم تفعيل خلية الاحاطة النفسية للمصابين وعائلاتهم اضافة الى تفعيل مخطط عملياتي استعجالي بين الصحة العمومية والصحة العسكرية، ما مكن من الجاهزية العالية على مستوى اسعاف المصابين ونقلهم، وذلك بتعاون هام من قطاع الصحة الخاص.

واكدت مصادر مطلعة ان جثة مرتكب العملية وايضا جثة شهيد الحرس ضحية الاعتداء، لم يتم نقلهما الى مستشفى الصادق المقدم بجربة، الذي لم يستقبل سوى ضحايا الحادثة بمحيط الغريبة.

يذكر ان عون حرس تابع للمركز البحري الوطني باغير، وهو في عطلة، اقدم على قتل زميله وحمل زيه والاستيلاء على سلاحه وذخيرة، ليتوجه بعد ذلك الى معبد الغريبة على متن دراجة (ذات اربع عجلات)، ويقوم باطلاق النار على اعوان كانوا يؤمنون المكان، وقد تسببت العملية في استشهاد عوني امن (احدهما على عين المكان والاخر في المستشفى) واصابة اخرين، بالاضافة الى وفاة زائرين اثنين، واصابة اخرين بجروح متفاوتة.