سفارة ألمانيا بتونس تدين عملية جربة وتأمل في توضيح سريع للخلفية..

عبرت سفارة المانيا اليوم الاربعاء، عن ادانتها الشديدة للهجوم الذي جد بجربة مساء امس الثلاثاء قائلة “ان عملية جربة الليلة الماضية تملأنا بالفزع والحزن العميق وإننا ندين هذا الهجوم بأشد العبارات الممكنة.”

وجاء في بيان لسفارة المانيا بتونس ورد على صفحتها الرسمية بشبكة “الفايسبوك” ان كلا من فريق سفارة المانيا في تونس والسفير “بيتر بروغل” يعبران عن عميق تعازيهم لأسر الضحايا من الحجيج اليهود ومن قوات الأمن التونسية.

واضافت السفارة أن “كنيس الغريبة والحج السنوي هما ركيزتان ثابتتان للحياة اليهودية في تونس”، قائلة “نحن ملتزمون بحماية الحياة اليهودية ومكافحة معاداة السامية وأي شكل من أشكال التمييز في جميع أنحاء العالم.”

كما عبرت سفارة المانيا بتونس عن “الامل في توضيح سريع للخلفية”.

يشار الى أن وزارة الدّاخليّة،افادت في بلاغ ليلة امس الثلاثاء، إنّ عون أمن قام بإطلاق النار على زميله وحاول الوُصُول إلى مُحيط المعبد حيث قام بإطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا.

وذكر البلاغ أنّ العمليّة أسفرت عن إصابة 6 أعوان أمن، بإصابات مُتفاوتة الخطورة، توفّي أحدُهم، كما توفّي اثنان من الزوّار، هما تونسي (30 سنة) وفرنسي (42 سنة)، واصيب 4 أشخاص آخرين بجُرُوح مُتفاوتة، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج. كما اكد مصدر طبي بالمستشفى الجهوي بجربة اليوم الاربعاء (لوات) وفاة عون امن بالمستشفى بسبب اصابته البليغة.