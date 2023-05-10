حادثة هجوم جربة: وزارة الصحة الفرنسية تضع خلية دعم عن بعد لفائدة رعاياها بجربة

أعلنت سفارة فرنسا بتونس، اليوم الاربعاء، ان وزارة الصحة الفرنسية وضعت خلية دعم عن بعد لفائدة مواطنيها بتونس وذلك على اثر حادثة الهجوم المسلح التي جدت بجزيرة جربة وراح ضحيتها شخصين من بينهما فرنسي يبلغ من العمر 42 عاما بالاضافة الى 6 امنيين.

وقالت السفارة في بلاغ لها اليوم، “ان فريق دعم نفسي سيتم ارساله إلى جربة في الساعات المقبلة وسيتولى تقديم الاحاطة النفسية لفائدة الفرنسيين الموجودين على عين المكان”.

كما اشارت السفارة في ذات البلاغ ان خلية للاحاطة الطبية والنفسية للمصابين وعائلاتهم قد أحدثتها السلطات التونسية، وذلك على الرقم الأخضر المجاني +21680105050

وكانت وزارة الدّاخليّة أفادت، مساء امس الثلاثاء، “أن عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة، أقدم على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والإستيلاء على الذخيرة، ثمّ حاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة، الذي يشهد احتفالات الزيارة السنوية، وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا”.

وأضافت الداخلية في بلاغ لها ” أن العمليّة أسفرت عن إصابة 6 أعوان أمن، بإصابات مُتفاوتة الخطورة، توفّي أحدُهم، كما توفّي اثنان من الزوّار وإصابة 4 أشخاص آخرين بجُرُوح مُتفاوتة، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج”.

كما أكدت وزارة الداخلية أنه “تمّ تطويق المعبد وحوزته وتأمين جميع المتواجدين داخله وخارجهُ”، مشيرة إلى أن الأبحاث مُتواصلة “لمعرفة دواعي هذا الإعتداء الغادر والجبان”.

في المقابل، ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن المتوفّيين من الزوار هما تونسي (30 سنة) وفرنسي (42 سنة) متأثرين باصابتهما في محيط المعبد.