سليانة: المحامون يقاطعون جميع الجلسات والأعمال الإدارية بكافة المحاكم

ينفذ محامو ولاية سليانة، اليوم الخميس، إضرابا بيوم تتم خلاله مقاطعة جميع الجلسات والأعمال الإدارية بجميع المحاكم بالجهة، وذلك للتنديد ب”سوء المعاملة من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، عند الاتصال به للنظر في مسألة تمكين الفرع الجهوي من مقر”، وفق قولهم.

واستنكر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسليانة المولدي اليحياوي في تصريح ل”وات” ما قال انه “سوء معاملة وتراجع المسؤولين عن المحكمة عن تعهداتهم السابقة تجاه المحامين” وفق تعبيره، وأضاف أن المحامين “ناضلوا من أجل محكمة الاستئناف بالجهة منذ سنة 2019 إلى حين تركيزها، غير أنهم محرومون اليوم من مقر للفرع الجهوي”، وقال بالمناسبة أن المرفق القضائي بالجهة يشكو ايضا من نقص فادح في العناصر البشرية، وصعوبة البت في ألاف الملفات.

وأكد اليحياوي اهمية تمكينهم من مقر، سواء بمحكمة الاستئناف أو بالمحكمة الابتدائية لخدمة المحاماة والقضاء، واعرب عن نيتهم اتخاذ لأشكال تصعيدية أخرى في حال عدم الاستجابة لمطلبهم، قد يصل إلى الدخول في إضراب غير محدد، مشيرا الى ان المحامين بالجهة دخلوا منذ أفريل المنقضي في تحركات احتجاجية لذات المطلب.

من جهتهم أعرب عدد من المواطنين في تصريحات متطابقة ل”وات” عن تذمرهم من تعطل مصالحهم اليوم الخميس بالمرفق القضائي بسبب إضراب المحامين وتكبد مصاريف التنقل.