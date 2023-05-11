عاجل/بالأسماء: الداخلية تنشر هويات شهداء الأمن في عملية جربة..

افادت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل أن الإعتداء الغادر الذي جدّ ليلة الثلاثاء 09 ماي 2023 بجزيرة جربة استشهد خلاله كلّ من:

– العميد بالأمن الوطني “ماهر العربي” 54 سنة تابع لإدارة شرطة المرور (بمنزل بورقيبة ولاية بنزرت).

– الوكيل أوّل بالحرس الوطني “خير الدّين اللافي” 31 سنة تابع لوحدات الحرس البحري بجربة.

– ناظر الأمن أوّل “محمّد عبد المجيد عتيق” 31 سنة تابع للفوج الوطني لمجابهة الإرهاب (استشهد بالمُستشفى مُتأثرا بإصابتهِ).

وتقدم جميع أعوان وإطارات وزارة الدّاخليّة بأحرّ التعازي لعائلات شهداء الواجب، سائلين الله أن يتغمّدهُم برحمته الواسعة ويُسكنهُم فسيح جنانه ويرزق أهلهم وذويهم جميل الصّبر والسّلوان.

ولا تحسبنّ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رَبِّهِمْ يُرْزَقُون”