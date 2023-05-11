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أثار ضجة كبيرة: عمار الجمل يفضح “روروات” ويكشف سبب طلاقه منها ..

2023/05/11 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

أثار لاعب كرة القدم السابق عمار الجمل ضجة كبيرة ليلة البارحة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وأيضا الانستغرام وذلك بعد نشره تدوينة عبر خاصية الستوري على انستغرام قال فيها “للناس الي تسأل فيا علاش باش نطلق..؟ ثم أرفقها بفيديو يظهر مطبخ منزله وهو في حالة فوضى والاوساخ تملأ المكان مع فيديو لزوجته وهي تقر بانها لا تقوم بشؤون المنزل ولا تعرف الطبخ.

كما نشر قي ذات السياق تدوينة اخرى عبر خاصية الستوري قال فيها:

 

وقد اثار هذا التصرف لعمار الجمل موجة من التعليقات الغاضبة والمستنكرة مما جلعه يقوم بسحب فيديو المطبخ وفسخه ويكتفي بالتدوينة.

واستنكر نشطاء على الفيسبوك قيام الجمل بفضح زوجته على الملأ وسط مواقع التواصل الاجتماعي وانتهاك حرمة بيته.

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