بطولة روما للماسترز: أنس جابر تلاقي الاسبانية باولا بادوزا

تعرفت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنة سابعا عالميا على منافستها في مباريات الدور الثاني لبطولة روما للماسترز ذات الـ 1000 نقطة حيث ستواجه أنس جابر التي أعفيت من خوض الدور الأول للبطولة المقامة على الأرضية الترابية، نظيرتها الاسبانية باولا بادوزا المصنفة 35 عالميا التي تأهلت للدور الثاني اثر فوزها في ساعة متأخرة من ليلة أمس على الألمانية آنا لينا فرايدسام المصنفة 88 عالميا بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 4 – 6 و 6 – 2 و 7 – 6.

وسبق للاعبتين ان تقابلتا في 4 مناسبات فازت خلالها اللاعبة الاسبانية في 3 لقاءات، بينما فازت اللاعبة التونسية في مواجهة وحيدة.

وكانت آخر مباراة دارت بين اللاعبين في بطولة شتوتغارت العام الماضي لحساب الدور ربع النهائي، حيث فازت اللاعبة الاسبانية بمجموعتين لواحدة بواقع 7 – 6 و 6 – 1 و 6 – 3 .

يذكر أنّ أنس جابر كانت قد بلغت الدور النهائي لبطولة روما الموسم الماضي.