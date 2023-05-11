عاجل: معطيات خطيرة تكشف عن قضية “انستالينغو”..

كشف المحامي جلال الهمامي عضو هيئة الدفاع عن الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي اليوم الخميس 11 ماي 2023، أن قائمة الإيقافات في قضية اسنتالينغو ستتوسع وستشمل أطرافا وشخصيات سياسية قريبة من حركة النهضة.

وأكد الهمامي في تصريح لإذاعة شمس اف ام أن خيوط ملف انستالينغو متشابكة وتتضمن عدة تفاصيل، داعيا إلى ضرورة أن يسترجع من ظُلِم في هذه القضية حقه.

وشدد على أن الملف ليس مفبركا وليس زائفا ولا يتعلق بتصفية حسابات، مبينا أن المتضرر في هذه القضية هو منوبه محمد علي العروي.

واعتبر أن بطاقة الإيداع الصادرة في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كان من المفترض أن تصدر في وقت سابق.

وكشف أن رجال أعمال تورطوا في قضية انستالينغو، وتحدث عن تحويلات مالية من كل حدب وصوب ومن الداخل والخارج.

وعبر المحامي عن استغرابه من أن يعتبر الغنوشي القضية زائفة.

وانتقد المتحدث الإبقاء على محمد علي العروي في السجن وتوجه في هذا الخصوص بنداء لقاضي التحقيق.