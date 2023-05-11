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عاجل: وزير الداخلية يكشف حيثيات عملية جربة..

2023/05/11 الأولى, متفرقات, هاجر كريمي

اكد وزير الداخلية كمال الفقي خلال ندوة صحفية منذ قليل حول حيثيات عملية جربة الغادرة أنه تم فتح تحقيق عدلي في الحادثة وفق القانون.

وبين الوزير ان منفذ العملية قام بتصفية زميله بسابقية القصد والاضمار وقتله عبر طلقة نارية خلف الأذن ثم تحول عبر كواد واختفى في مدرسة تبعد 200 متر عن معبد الغريبة والوكالة (دار ضيافة) وترصد الوحدات الأمنية ثم خرج وانطلق في إطلاق النار على المارة والامنيين بطريقة عشوائية وقد تم القضاء عليه في وقت وجيز لم يتجاوز 112 ثانية”..

وكشف الوزير أن المعتدي اسمه وسام الخزري.

وأضاف الوزير أن العملية خلفت ثلاثة وفيات في صفوف الامنيين وإصابة ثلاث آخرين يخضعون للعلاج وقتيلين من الزوار واصابتين في صفوف المدنيين أحدهما حالتها الصحية متوسطة ولها نزيف وفق تعبيره.

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