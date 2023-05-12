هذا ما قررته الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي بخصوص حجب الأعداد..#خبر_عاجل

شابّ يسقط من أعلى بناية ويفارق الحياة..

الإحتفاظ بشخص مفتّش عنه من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي

امطار رعدية متفرقة على اغلب الجهات هذه الليلة..

كأس الملك سلمان للأندية 2023 :الشباب السعودي يتأهل إلى نهائيات البطولة

2023/05/12 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

تأهل فريق الشباب السعودي إلى دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 لكرة القدم، بعد فوزه على تشرين السوري بنتيجة 3-1، في إياب الدور الثاني، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 في مباراة الذهاب.

وسجل أهداف فريق الشباب أمام تشرين كل من أحمد جابر (هدفين) وكارلوس جونيور، بينما جاء هدف تشرين عن طريق أحمد حاتم.

وانضم فريق الشباب إلى المجموعة الثالثة مع فريقي الزمالك المصري والنصر السعودي، في انتظار المتأهل من مواجهة الاتحاد المنستيري و المحرق البحريني.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn