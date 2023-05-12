لأوّل مرة في تونس: بعث اختصاص جديد في التكوين المهني..

أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن بعث اختصاص جديد لأوّل مرة في تونس وهو ” تقني سام في صيانة أنظمة الميكاترونيك ومصلحة بعد البيع للسيارات ” بمركز التكوين والتدريب المهني باش حامبة صفاقس التكوين، وسينطلق يوم 31 ماي 2023 ويدوم لمدّة سنتين ونصف.

وحسب بلاغ صدر عن الوكالة التونسية للتكوين المهني، يندرج هذا المشروع في إطار برنامج “start-tronic” في إطار التعاون التونسي الألماني وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

و ستعزز هذه الشراكة القدرة التنافسية لقطاع السيارات التونسي وتساهم في دمج أفضل للمتكونين في ميكاترونيك ومصلحة بعد البيع للسيارات إلى سوق العمل.

كما يهدف هذا المشروع إلى تكوين كفاءات في تقنية ميكاترونيك السيارات التي تجمع بين تقنيات الميكانيك والالكترونيك والأوتوماتيك والإعلامية.

وأضافت الوكالة، أنّ التسجيل مفتوح فقط لحاملي شهادة البكالوريا في إحدى الشعب التالية: الرياضيات العلوم التجريبية، العلوم التقنية، الإعلامية أو الرياضة، على الموقع الرسمي للوكالة www.atfp.tn.