جلسة عمل بوزارة السياحة حول سير الموسم السياحي والتعاطي مع حادثة جربة

تدارست جلسة عمل التأمت، مساء أمس الخميس، بمقر وزارة السياحة، سير الموسم السياحي وما تم اتخاذه مباشرة بعد الاعتداء الذي جد بجربة، من إجراءات للتعاطي مع الوضع، وفق ما نشرته الوزارة، الجمعة.

كما بحثت الجلسة التي أشرف عليها وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، ما يجب القيام به في قادم الساعات والأيام لتجاوز المرحلة وضمان المحافظة على السير العادي للنشاط السياحي وتحقيق الانتعاشة المنتظرة للقطاع.

ونوه الوزير، في السياق ذاته، بالأداء البطولي لقوات الأمن والتعاطي الرصين والناجع في إطار مؤسساتي، مما أدى إلى نجاح تونس في تأمين سيرعادي لمختلف الفعاليات والخدمات لزوار تونس و إشاعة الطمأنينة بينهم.

وأشار بلحسين، إلى أن هذا العمل الإجرامي، يهدف إلى ضرب وحدة الصف الوطني وتهديد الاقتصاد الوطني وضرب الموسم السياحي.

وقد حضر الجلسة، إلى جانب إطارات الوزارة والمؤسسات تحت الإشراف، رؤساء وممثلي الجامعات المهنية والطرف الاجتماعي ممثلا في الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة التابع للإتحاد العام التونسي للشغل والمندوب الجهوي للسياحة بجربة – جرجيس عبر تقنية التواصل عن بعد.

يذكر أن حادثة إطلاق نار شهدتها جزيرة جربة مساء الثلاثاء، 9 ماي 2023، بعد اختتام الزيارة السنوية للغريبة والتي تسببت في استشهاد 3 أمنيين و مقتل زائرين لمعبد الغريبة.