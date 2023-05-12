عاجل/بعد فضيحة بلدية المرازقة: ايقاف العون ومسؤول يؤكد إمكانية تتبع المواطنة..

اثار فيديو تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مؤخرا، ووثقته مواطنة، بخصوص جدال جد بينها وبين عون بلدي بالدائرة البلدية المرازقة من ولاية نابل ضجة كبيرة.

وحول تفاصيل ومستجدات الحادثة، اكد سمير السبوعي المكلف بتسيير بلدية الحمامات، ايقاف العون البلدي عن العمل بصفة تحفظية الى حين استكمال التحقيق الاداري، وذلك بعد تفوّهه بكلام بذيئ، بما يتنافى مع اخلاق وسلوكيات الموظف العمومي.

واوضح سمير السبوعي في تصريح لاذاعة شمس اف ام ان الطرفين كانا قد تفوّها بالكلام البذيئ، حيث بادرت به المواطنة ليرد عليها العون فيما بعد، كما ظهر في مقطع الفيديو.

واشار السبوعي الى امكانية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق المواطنة، بعد استكمال البحث الاداري، والتثبت من التسجيلات.