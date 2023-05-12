مدنين: مغادرة اخر مصابة في حادثة جربة المستشفى الجهوي الصادق المقدم

غادرت المصابة الوحيدة التي تعرضت الى طلق ناري في حادثة جربة، مساء يوم امس الخميس، مستشفى الصادق المقدم بجربة حومة السوق، حيث وفرت لها ادارة المستشفى سيارة اسعاف بمرافقة ممرض الى مكان اقامتها بتونس العاصمة، وفق مدير المستشفى سالم عيسى.

واوضح عيسى ان حالة المصابة، “مستقرة” ولا تستدعي مواصلة الاقامة بالمستشفى، حيث خضعت قبل المغادرة الى كشف بالسكانير بين سلامتها .

يذكر ان المستشفى الجهوي الصادق المقدم، قد استقبل ليلة حادثة جربة، 5 مصابين، 3 من الامنيين و2 من المدنيين احدهم نقل في نفس ليلة الحادثة الى مصحة خاصة بجربة في اطار معاضدة القطاع الخاص للصحة العمومية ثم نقل جميعهم جوا في اليوم الموالي من الحادثة الى المستشفى العسكري، لتبقى المصابة التى غادرت اليوم المستشفى.

كما تجدر الاشارة الى انه تم مع وقوع الحادثة، تفعيل مخطط عملياتي استعجالي بالشراكة بين الصحة العمومية والصحة العسكرية وتفعيل خلية الاحاطة النفسية بوزارة الصحة.