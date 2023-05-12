سليانة : حجز بضاعة معدة للإحتكار و المضاربة و كمية من المشروبات الكحولية المعدة للبيع بدون رخصة..

في إطار التصدي لظاهرة الإحتكار و المضاربة و على إثر مداهمة أحد المحلات التجارية الكائنة بجهة سليانة تمكنت يوم 11 ماي 2023 دورية تابعة لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالمكان من حجز كمية من علب السجائر التونسية المعدة للبيع على خلاف الصيغ القانونية.

و في سياق متصل تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 10 و 11 ماي 2023 دورية تابعة لذات الوحدة من حجز كمية من المشروبات الكحولية المعدة للبيع بدون رخصة كما تم حجز دراجة نارية يتم إستعمالها في التنقلات .

باستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية في شأن أصحاب البضاعة .