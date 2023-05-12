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حجز مركبين حديديين بغابة زيتون بصفاقس يتم استغلالهما في عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة

2023/05/12 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكنت فرقة الإرشاد البحري بصفاقس، بمشاركة دوريات تابعة للإدارة الفرعية للاستعلام بإدارة الاستعلام والأبحاث بالعوينة والمركز البحري “الكرنيش”، من حجز مركبين حديديين عُثر عليهما بغابة زيتون، يُرجّح استغلالهما في عمليات اجتياز في إطار الهجرة غير النظامية”، وفق ما أعلن عنه اليوم الجمعة، المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني.

وتمكنت فرقة الإرشاد البحري بقرقنة، حسب المصدر ذاته، من الإطاحة بمنظم عمليات اجتياز الحدود البحرية، مفتش عنه والاحتفاظ به وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية.

كما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بتالة (ولاية القصرين)، من إلقاء القبض على منظم عمليات اجتياز الحدود البحرية ، مفتش عنه لفائدة فرقة أبحاث وتفتيش جبنيانة.

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