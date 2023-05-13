طقس اليوم: أمطار بهذه المناطق..

توقع المعهد الوطني للرصد الجوي تسجيل أمطار رعدية بالشمال والوسط، اليوم السبت، وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال والمناطق الغربية مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

ويتواصل الصحو جنوب البلاد وشدة الرياح متواصلة قرب السواحل وبالجنوب حيث ترافقها دواوير رملية محلية.

و تبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة إلى الملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج شرق البلاد.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و27 درجة بالشمال والوسط وبين 29 و38 درجة بالجنوب كما تصل إلى 41 درجة بالبرمة وبرج الخضراء.