صدر بالرائد الرسمي.. التمديد بـ6 أشهر في أعمال لجنة الصلح الجزائي

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمر عدد 336 لسنة 2023 مؤرخ في 12 ماي 2023 يتعلق بتجديد عضوية 7 أعضاء باللجنة الوطنية للصلح الجزائي.

وبنص الأمر الذي صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 12 ماي الجاري، على تجديد عضوية الآتي ذكرهم باللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من 11 ماي 2023.

خالد بن يوسف رئيس دائرة نعقيبية بالمحكمة الإدارية

خالد بنعلي وكيل دولة منظر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات

لمياء بن عمارة، مراقب عام للمصالح العمومية ممثلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.

لطفي حرزالي مراقب عام للمالية ممثلاً من هيئة الرقابة العامة للمالية

سيدة عثماني، رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي

سامي بالزين منتفقد عام للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية ممثلاً من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

فاطمة يعقوبي المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة ممثلة عن المكلف العام بنزاعات الدولة