الرصد الجوي يحذر من أمطار غزيرة..وهذا موعدها..#خبر_عاجل

يتميز الوضع الجوي بداية من آخر يوم غد الأحد وخلال يوم الإثنين المقبل، بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الجنوب الغربي لتشمل تدريجيا مناطق الوسط والشمال، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

وينتظر أن تكون الأمطار غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للبلاد وبالشمال، حيث تتراوح الكميات عامة بين 20 و 40 مليمترا، وتصل محليا إلى 70 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

كما يتواصل هبوب الرياح القوية والقوية جدا، اليوم السبت وغدا الأحد ، بمناطق الجنوب، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يساهم في انخفاض الرؤية محليا إلى ما دون 500 مترا.