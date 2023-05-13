عاجل: تعيينات جديدة وإقالات في سلك المعتمدين..

صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الجمعة 12 ماي 2023، قرارات صادرة عن وزير الداخلية تتعلق بتسمية كتاب عامين لولايات وإنهاء مهاهم معتمدين ونقلة آخرين وقبول استقالات وتسمية معتمدين أولين.

تكليف معتمدين ومعتمدين أولين

-مراد الحاج عمر معتمد أول بولاية نابل

-علي اللاني معتمد أول بولاية قابس

-إيهاب الحاجي معتمد بمعتمدية بئر مشارقة ولاية زغوان

-سمير مارس بمهام معتمد بمعتمدية أم العرائس ولاية قفصة

-محمد بنعمــار بمعتمدية مدنين الجنوبية ولاية مدنين.

-لطفـي مبروكـي بمعتمدية صفاقس الجنوبية ولاية صفاقس.

-نجيب عائــدي بمعتمدية البرادعة ولاية المهدية.

-عمر عبد الحنين بمعتمدية بوعرقوب ولاية نابل.

-عمر سالمــي بمعتمدية سليانة الجنوبية ولاية سليانة.

-محرز الزايري بمعتمدية الزهور ولاية القصرين

-سنية الجندوبي بمعتمدية منوبة ولاية منوبة.

-بلال الغنجاتي بمعتمدية نبر ولاية الكاف.

-فوزي نصر بمعتمدية الرقاب ولاية سيدي بوزيد.

-مصطفى لطيفي بمعتمدية دقاش ولاية توزر.

-محمد عبد السلام الدحماني بمعتمدية دوز الجنوبية ولاية قبلي.

-عبد العزيز الرويسي بمعتمدية الحامة ولاية قابس.

-أيمن الغريبـي بمعتمدية المحرس ولاية صفاقس.

-أيمن النفاتي بمعتمدية زرمدين ولاية المنستير.

-سوسن ضو بمعتمدية بنـي حسان ولاية المنستير.

-نادر نصيبــي بمعتمدية بلخير ولاية قفصة

-حسام عبد المؤمن بمعتمدية ساقية سيدي يوسف ولاية الكاف.

-سليم منصور بمعتمدية حامة الجريد ولاية توزر.

-شكري الكشباطـي بمعتمدية قصور الساف ولاية المهدية.

إنهاء تكليف

-عاطف الماسي معتمد أول بولاية أريانة

-شيماء نفطي معتمد أول بولاية منوبة

-زياد الحربي معتمد أول بولاية قابس

-محمد فيصل تليجاني معتمد مدنين الجنوبية ولاية مدنين.

-محمد شكري البلطي معتمد رواد ولاية أريانة.

-الزهانــي منصوري معتمد بمعتمدية نفزة ولاية باجة

-محمد الفندري معتمد سيدي البشير ولاية تونس.

-محمد الهادي العبيـدي معتمد جبل الجلود ولاية تونس.

-المعـز بجـاوي معتمد رادس ولاية بن عروس.

-رضا الرحيمـي معتمد الكريب ولاية سليانة.

-هيثم مسعود معتمد قابس الغربية ولاية قابس.

-حمادي الأديب معتمد الصخيرة ولاية صفاقس.

-الهادي يوسفـي معتمد بمعتمدية المظيلة ولاية قفصة.

-رضا محمدي معتمد بمعتمدية القيروان الجنوبية ولاية القيروان

-عز الدين خليفــي معتمد الوردانين ولاية المنستير.

-حسام الكريمـي معتمد ماطر ولاية بنزرت.

-سمير يوسفي بمعتمدية العمران ولاية تونس،

-آمال حولي بمعتمدية البطان ولاية منوبة،

-فتحي مناعي بمعتمدية بومهل البساتين ولاية بن عروس،

-ابتسام حمري بمعتمدية غزالة ولاية بنزرت،

-علي بتبوت بمعتمدية تينجة ولاية بنزرت،

-حسام الكريمي بمعتمدية ماطر ولاية بنزرت،

-مالك نصري بمعتمدية نفزة ولاية باجة،

-بوزيد سعيدي بمعتمدية حاسي الفريد ولاية القصرين،

-منير سالمي بمعتمدية كندار ولاية سوسة،

-وفاء سومري بمعتمدية الهوارية ولاية نابل،

-عواطف بن عياد بمعتمدية قليبية ولاية نابل.

نقـــل معتمدين

-عبد السلام بوعزيز معتمد دوز الجنوبية ولاية قبلـــي إلى معتمدية جرجيس ولاية مدنين

-عز الدين خليفــي معتمد جرجيس ولاية مدنين إلى معتمدية الوردانين ولاية المنستير.

-فهمــي بن عامر معتمد زرمدين ولاية المنستير إلى معتمدية المرسـى ولاية تونس.

-محمود ملالة، معتمد سليانة الجنوبية ولاية سليانة، معتمدية طبربة ولاية منوبة

-بلال مرزوق، معتمد الهوارية ولاية نابل إلى معتمدية رواد ولاية أريانة

-محمد فتحـي الزغلامـي، معتمد بوعرقوب ولاية نابل إلى معتمدية المدينة ولاية تونس

-أسماء العمـري معتمدة بئر مشارقة ولاية زغوان إلى مركز ولاية زغوان.

-منـى العكرمـي معتمدة بمركز ولاية زغوان إلى معتمدية جبل الجلود ولاية تونس.

-زين العابدين الذوادي معتمد زغوان ولاية زغوان إلى معتمدية سجنان ولاية بنـزرت.

-علـي حمــدونـي معتمد سجنان ولاية بنـزرت إلى معتمدية زغوان ولاية زغوان.

-منذر السليطـي معتمد تبرسق ولاية باجة إلى معتمدية سيدي البشير ولاية تونس.

-جلال بوليفـي، معتمد منزل الحبيب ولاية قابس إلى معتمدية تبرسق ولاية باجة

-عبد الوهاب عبد القادر معتمد الشبيكة ولاية القيروان إلى معتمدية السبيخة بنفس الولاية.

-شوقي سالم معتمد السبيخة ولاية القيروان إلى معتمدية الشبيكة بنفس الولاية.

-قيس بوعلاقـي معتمد حفوز ولاية القيروان إلى معتمدية القيروان الجنوبية بنفس الولاية.

-محمد الجــرو معتمد العلا ولاية القيروان إلى مركز ولاية القيروان.

قبول استقالة

تقبل استقالة لطفي شريطي من مهام معتمد بمعتمدية سيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 8 أفريل 2023.

تقبل استقالة وليد بن رقاية من مهام معتمد بمعتمدية العمران ولاية تونس ابتداء من 25 جانفي 2023

تقبل استقالة الصادق صلعاوي من مهام معتمد بمعتمدية فوشانة ولاية بن عروس ابتداء من 18 فيفري 2023

تقبل استقالة فوزي نصر من مهام معتمد بمعتمدية الرقاب ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 31 مارس 2023