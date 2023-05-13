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عاجل: معلول يعلن عن استقالته من تدريب الترجي..

2023/05/13 أهم الأخبار, المصدر, رياضة

اعلن المدرب نبيل معلول استقالته من تدريب الترجي الرياضي التونسي من خلال تدوينة على صفحته الرسمية هذا نصها :

“اتفهم حزن و خيبة الترجيين بعد هذه الخسارة الصعبة ، و اعتذر لكافة الجماهير عن عدم تمكننا من ادخال الفرحة ليلة أمس في قلوب جماهيرنا العريقة .
في الفترة الاخيرة لم تكن المهمة سهلة بالنسبة لي و لبقية الاطار الفني و اللاعبين لعدة اسباب يطول شرحها في الظرف الحالي؛ لكنني حاولت بكل ما في وسعي من ايجاد الحلول المناسبة و تجاوز الصعوبات و تحقيق افضل ما يمكن من النتائج .

لبيت نداء الواجب عندما احتاجني فريقي في فترة صعبة في نهاية الموسم الفارط، الحمد لله ، نجحنا في اشياء و اخفقنا في اشياء اخرى و الانسان يخطئ و يصيب .
وتغليبا لمصلحة فريقي الترجي الرياضي التونسي ، قررت الانسحاب و تقديم استقالتي لرئيس النادي .

أدعو كافة الجماهير الترجية الى مواصلة الوقوف وراء اللاعبين و دعمهم في بقية المشوار في البطولة و الكاس و رابطة الابطال الافريقية .
ترجي يا دولة”

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