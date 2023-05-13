معرض ومؤتمر ليبي تونسي للعقار والاستثمار: فرصة للاستثمار في صيف 2023

يشمل هذا الحدث مؤتمرا “للعقار والاستثمار” يجتمع فيه الفاعلون الاقتصاديون بين البلدين في العاصمة الليبية طرابلس خلال الفترة من 18-20 جوان 2023.

هذا المعرض و المؤتمر اقتصادي يعدان فرصة ممتازة للاطلاع على الفرص المتاحة في قطاع العقار والبناء والاشغال في البلدين، وتعزيز العلاقات والمصالح بين الفاعلين الاقتصاديين.

ويتضمن المعرض قرابة 50 جناحًا وفضاءً للقاءات الثنائية من ليبيا وتونس، مما يتيح فرصة التسويق والبيع والتواصل المباشر بين الفاعلين في السوق الليبي التونسي. كما يمكن الاستفادة من وجود الممولين الليبيين لتمويل المشاريع وتعزيز المبيعات في السوق الدولية، وتطوير وتنويع شبكة الشركاء، بالإضافة إلى الاستفادة من التأثير الإعلامي الواسع للحدث.

وسيكون المؤتمر فضاء للحوار و عرض الفرص المتاحة للاستثمار العقاري بين البلدين، كما سيتعرض فيه المختصون والرسميون من الجانبين إلى الفرص المتاحة في مجال الاستثمار العقاري والبناء والاشغال العامة، بالإضافة إلى الجوانب القانونية والإجراءات المتبعة لتسهيل إتمام المشاريع.

كما يسعى منظموا هذا الحدث إلى إرساء قواعد وتقاليد دائمة ومهنية من أجل تشبيك العلاقات والمصالح بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين في مجال الاستثمار العقاري والبناء والاشغال العامة، حتى تعم المنفعة تو لكل الأطراف المتداخلة.

يدعو المنظمون جميع المهتمين للمشاركة بكثافة في هذا الحدث الهام.