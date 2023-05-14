الرصد الجوي يحذر في نشرة متابعة..#خبر_عاجل

تتّسم حالة الطقس، الأحد، بنزول أمطار متفرّقة ورعدية متوقّعة بأغلب المناطق وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة ليلا بالوسط والجنوب.

وتتطلّب شدّة الرياح، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، اليقظة قرب السواحل وبالجنوب أين تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 18 و23 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، في حدود 14 بالمرتفعات، وبين 24 و29 ببقية المناطق كما تصل إلى 38 بالبرمة وبرج الخضراء.