نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل

الرصد الجوي يحذر من أمطار غزيرة..وهذا موعدها..#خبر_عاجل

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2023/05/14 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تتّسم حالة الطقس،ليلة الأحد، بنزول أمطار متفرّقة ورعدية متوقّعة بأغلب المناطق وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة ليلا بالوسط والجنوب.

وتتطلّب شدّة الرياح، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، اليقظة قرب السواحل وبالجنوب أين تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 18 و23 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، في حدود 14 بالمرتفعات، وبين 24 و29 ببقية المناطق كما تصل إلى 38 بالبرمة وبرج الخضراء.

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