الرابطة المحترفة الثانية – المجموعة الاولى – الجولة 20 – النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات المجموعة الاولى من منافسات الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاحد :
الاحد 14 ماي 2023
المجموعة الاولى
النادي القربي – شبيبة القيروان 2-صفر
مستقبل المرسى – امل جربة 3-1
النجم الرادسي – النادي البنبلي 5-1
جندوبة الرياضة – مستقبل قابس 1 -1
امل الرقبة – مستقبل وادي الليل 1-صفر
اولمبيك مدنين – مستقبل المحمدية 1-1
الترتيب ( كل الفرق لعبت 20 مقابلة)
1-مستقبل المرسى 44 نقطة
2-شبيبة القيروان 39
3-النادي القربي 28
4 -امل جربة 27
5-امل الرقبة 26
–النجم الرادسي 26
7-مستقبل قابس 24
-اولمبيك مدنين 24
9-مستقبل وادي الليل 23
10 -مستقبل المحمدية 22
-جندوبة الرياضية 22
12-النادي البنبلي 17 ( نزل الى الرابطة الثالثة)