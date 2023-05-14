نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل

92 بالمائة من العاملات في القطاع الفلاحي لا تتمتعن بالتغطية الاجتماعية

صادم: يحاول قتل زوجته وابنته ويضرم النار في جسديهما..!

عاجل/بعد يومين من البحث: العثور على جثة سيّدة جرفتها مياه وادي جدليان..

عاجل/وفاة المرأة التي أضرم زوجها النار في جسدها..وهذا الوضع الصحي لابنتها..

2023/05/14 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

توفيت مساء اليوم الأحد 14 ماي 2023 المرأة التي أضرم فيها زوجها النار متأثرة بحروقها الخطيرة بوحدة الاغالبة للاختصاصات الجراحية التابعة للمستشفى الجامعي ابن الجزّار بالقيروان، فيما تم نقل ابنتها المصابة إلى مركز الحروق البليغة ببن عروس نظرا لخطورة إصابتها.

وللتذكير فان رجل اقدم صباح اليوم على اضرام النار في كلّ زوجته وابنته بعد سكب البنزين على جسديهما، قبل أن يقوم بتسليم نفسه إلى الوحدات الأمنية ببوحجلة.

وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بفتح محضر بحث في الحادثة ومعاينة مكان الجريمة بأحواز معتمدية بوحجلة وفق ما اوردته موزاييك.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn