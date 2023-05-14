عاجل/وفاة المرأة التي أضرم زوجها النار في جسدها..وهذا الوضع الصحي لابنتها..

توفيت مساء اليوم الأحد 14 ماي 2023 المرأة التي أضرم فيها زوجها النار متأثرة بحروقها الخطيرة بوحدة الاغالبة للاختصاصات الجراحية التابعة للمستشفى الجامعي ابن الجزّار بالقيروان، فيما تم نقل ابنتها المصابة إلى مركز الحروق البليغة ببن عروس نظرا لخطورة إصابتها.

وللتذكير فان رجل اقدم صباح اليوم على اضرام النار في كلّ زوجته وابنته بعد سكب البنزين على جسديهما، قبل أن يقوم بتسليم نفسه إلى الوحدات الأمنية ببوحجلة.

وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بفتح محضر بحث في الحادثة ومعاينة مكان الجريمة بأحواز معتمدية بوحجلة وفق ما اوردته موزاييك.