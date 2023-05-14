روني الطرابلسي يدعو الى الكشف عن أسباب عملية جربة..

قال وزير السياحة الأسبق، روني الطرابلسي، إن أكثر من 10 نواب بالبرلمان ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة سمير ماجول زاروا اليوم الأحد 14 ماي 2023، جزيرة جربة.

وثمن روني الطرابلسي، في تصريح لإذاعة شمس أف أم، هذه البادرة، لافتا إلى أنه تم التطرق إلى المشاكل التي يعيشها شباب الحارة مع النواب .

وجدّد الطرابلسي شكره للأمنيين الذين تصدوا لمنفّذ الاعتداء في الجزيرة يوم الثلاثاء الماضي وشدد على أنه لو لا تصدي الأمنيين للمنفذ لكانت الكارثة في الغريبة.

كما أبرز الطرابلسي ضرورة الوقوف والكشف عن أسباب الاعتداء وقال “لازم نعرفوا علاش صارت الحادثة هذي؟ وعلاش أمني يوصل يعمل العملية هذي؟ وعلاش تونسي يقتل زملاءه وتونسيين أخرين؟”.

وأشار محدث شمس أف أم إلى أن التحقيق بخصوص هذا الاعتداء جاري وعبّر عن أمله في توصل الجهات المعنية بالتحقيق إلى نتائج تتعلق بالعملية.