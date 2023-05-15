تفجيري نهج شارل ديغول وثكنة القرجاني..هذا ما قرره القضاء في حق المتهمين..#خبر_عاجل

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما تراوحت بين السجن لمدة أربعة اعوام والاعدام شنقا حتى الموت في حق المتهمين المحالين بخصوص حادثة التفجيرين الارهابيين المزدوجين بنهج شارل ديغول وثكنة الأمن بالقرجاني.

وتجدر الاشارة الى أن التفجيرين جدّا صباح أحد أيام شهر جوان من سنة 2019، حيث استهدف الأول سيارة ادارية بنهج شارل ديغول والثاني استهدف ثكنة الأمن بالقرجاني وقد أسفرا عن استشهاد عون بالشرطة البلدية ومدني كان مارا قرب مكان التفجير بنهج شارل ديغول واصابة ثلاثة أمنيين بأضرار بدنية متفاوتة.

ووفق ما اوردته اذاعة موزاييك اليوم الاثنين 15 ماي 2023 فقد قضت هيئة الدائرة الجنائية بالاعدام شنقا حتى الموت مع عشرة اعوام سجنا في حق ثلاثة متهمين بخصوص التفجير الذي جد بنهج شارل ديغول.

وأحيل سبعة متهمين على ذمة التفجير الذي استهدف ثكنة الأمن بالقرجاني حيث قضت المحكمة بالاعدام شنقا مع عشرة أعوام سجنا في حق كل واحد من متهمين اثنين، كما قضت بالسجن بقية العمر في حق متهم وعشرين عاما سجنا في حق اخر وعشرة أعوام سجنا في حق متهم خامس وخمسة أعوام من المراقبة الادارية.

كما قضت هيئة الدائرة الجنائية بالسجن مدة أربعة أعوام في حق كل واحد من متهمين اثنين محالين بحالة سراح من أجل عدم اشعار السلط العمومية.