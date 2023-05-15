مصالح الحرس الديواني بمدنين تحبط محاولة تهريب 120 ألف حبة دواء مخدر

ضبطت مصالح الوحدة الخامسة للحرس الديواني بمدنين، في إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة بالشريط الحدودي الجنوب شرقي، 120 ألف حبة دواء مخدر وذلك إثر القيام بدوريتي مراقبة تابعتين لفرقتي الحرس الديواني بالجميلة وبمدنين

واوضحت الادارة العامة للديوانة في بلاغ لها، انه تمت ملاحقة سيارة خفيفة لم يمتثل سائقها لإشارة أعوان الديوانة وبإيقافها وإخضاعها إلى التفتيش تم العثور داخلها على ادوية مخدرة.

واضافت انه تم تحريرمحضر في الغرض وقد اذنت النيابة العمومية بعد استشارتها بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات حول الموضوع.