بالأرقام: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 29 بالمائة..

أعلنت الإدارة العامة للسدود و الأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة و الصيد البحري و الموارد المائية في أحدث معطيات كمية لها بتاريخ اليوم الاثنين 15 من ماي 2023 الى أن مخزون المياه الجملي في جميع السدود بالبلاد التونسية بلغ 678 مليون و 268 ألف متر مكعب أي بنسبة امتلاء عامة قدرها 29.2 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في مثل هذا اليوم من العام الماضي.

و تتوزع كميات المخزون المائي في مجمل سدود البلاد بين 620 مليون و869 الف متر مكعب بالنسبة لسدود الشمال و51 مليون و645 ألف متر مكعب بالنسبة لسدود الوسط و5 ملايين و755 ألف متر مكعب في سدود الوطن القبلي.

وللإشارة فان كميات الأمطار المسجلة منذ بداية شهر ماي 2023 مكنت السدود من تحصيل 13 مليون متر مكعب في حين أن المعدل إيرادات السدود خلال الفترة ذاتها يبلغ 75 مليون مكعب من الماء.