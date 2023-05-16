تسمية شكري بن نصير رئيسا مديرا عاما للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر “سنيب لابراس”

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 50 ، بتاريخ امس الإثنين، أمر عدد 337 لسنة 2023 ، يقضي بتسمية شكري بن نصير رئيسا مديرا عاما للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر “سنيب لابراس”.

ويشغل شكري بن نصيرخطة مدير التحرير في جريدة “لابريس” منذ عام 2020 كما عين في خطة مدير تحرير “دار الصباح” (2018-2019)

وعمل خلال حياته المهنية في عديد الصحف على غرار صحيفة “لوموند ديبلوماتيك” (تصدر شهريًا باللغة العربية في تونس) ، والصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية ، “تونيزيا نيوز” كما كان مؤسسا ورئيس تحرير المجلة المتخصصة في الاقتصاد “لابريس بيزنس” ورئيس تحرير المجلة الأسبوعية الصادرة باللغة الفرنسية “ليكسبرسيون”.

وتحصل شكري بن نصير على شهادة الماجستير في الصحافة وعلوم الاخبار، ودرجة الماجستير العليا المتخصصة في التكنولوجيا الجديدة للاتصال والاعلام كما ساهم بن نصير في تطوير استراتيجية التحول الرقمي للصحافة التونسية ، بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع ميديا اب.

تجدر الإشارة، إلى أن منصب رئيس مدير عام لشركة “سنيب لابراس” كان يشهد شغورا منذ إقالة نبيل القرقابو في 3 نوفمبر 2022.