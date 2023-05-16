جربة/اضطراب في توزيع المياه بهذه المناطق..

تُسجل مناطق اجيم ، قلالة، الصرندي، وادي الزبيب، الخنانسة، القرع، والغ، قشعيين، الماي، الرياض، بركوك، مليتة حشان، بجزيرة جربة من ولاية مدنين اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023، اضطرابا في توزيع المياه بداية من الساعة الثامنة صباحا.

ويأتي هذا الإضطراب على إثر برمجة ربط قنوات جديدة تم انجازها ضمن برنامج تحسين شبكة توزيع المياه، وفق ما أفاد به مصدر مطلع من اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجربة لمراسل شمس أف أم.

ومن المنتظر استئناف التزود بالماء بصفة تدريجية، خلال الليلة الفاصلة بين يومي الثلاثاء 16 ماي وغدا الإربعاء 17 ماي 2023، حال الانتهاء من الأشغال المبرمجة.