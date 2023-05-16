مرحلة تفادي النزول: النادي البنزرتي يتقدم باثارة ضد نجم المتلوي

قدم النادي الرياضي البنزرتي اثارة ضد نجم المتلوي مطالبا بالفوز جزائيا في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي لحساب منافسات الجولة الثامنة من مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وذلك على خلفية تواجد 5 لاعبين اجانب في تشكيلة نجم المتلوي.

يذكر أنّ نتيجة المباراة كانت قد انتهت بالتعادل السلبي، وضمن على اثرها النادي الرياضي البنزرتي بقاءه رسميا في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، بعد أن رفع رصيده الى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الملعب التونسي صاحب الصدارة، خلافا لنجم المتلوي صاحب المركز الرابع برصيد 11 نقطة الذي مايزال يكافح من أجل البقاء، وذلك قبل جولتين من اسدال الستار عن مشوار مرحلة تفادي النزول.