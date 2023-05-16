بعد الحكم على الصحفي بـ5 سنوات سجن: حكم صادم ثاني في حق الأمني..!!

أكد محامي الدفاع عن الصحفي خليفة القاسمي، رحال الجلالي، ان محكمة الاستئناف بتونس، قضت اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023، بالسجن 10 سنوات في حق الأمني المتهم مع منوّبه، وهو موقوف حاليا بسجن المرناقية.

وشدد الجلالي في تصريح لاذاعة شمس اف ام اليوم الثلاثاء، ان الحكم بالسجن 5 سنوات في حق منوّبه خليفة القاسمي، هو حكم جائر وقاسي.

وبين المحامي ان منوبه في حالة سراح باعتبار ان الحكم لا يقضي بالنفاذ العاجل، مؤكدا ان هيئة الدفاع ستقدم طلبا لدى محكمة التعقيب بابطال الحكم.

واكد الجلالي ان خليفة القاسمي، قام بنشر خبر ييفيد بالقبض على بعض العناصر الارهابية في القيروان، بعد ان تداوله اهالي المنطقة وعدد من صفحات النقابات الامنية على فيسبوك.

وندد محامي الدفاع بمحاكمة منوّبه الصحفي خليفة القاسمي على معنى قانون مكافحة الارهاب باعتباره مواطن وصحفي.

واوضح الرحال انه تمت محاكمة القاسمي على معنى قانون مكافحة الارهاب، باعتبار ان الفصل 11 من المرسوم 116 (يتعلق بالاتصال السمعي البصري)، الذي يستثني القضايا المتعلقة بالمس من النظام العام او التي تعطل المصالح الامنية.