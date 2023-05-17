هام: المساكن الاجتماعية بهذه الجهة ستكون جاهزة في هذا التاريخ..

أفادت سنية معرّف رئيسة خليّة السكن الاجتماعي بولاية سوسة، بأن القائمة الأولية للمنتفعين بالسكن الاجتماعي بالنفيضة ،ستكون جاهزة موفى شهر ماي الجاري.

وأضافت أن القائمة الأولية سيتم عرضها على أنظار اللجنة الجهوية المكلّفة بتنفيذ البرنامج الخصوصيّ للسكن الاجتماعيّ للمصادقة عليها و تعليقها في مقرّ الولاية ومعتمدية النفيضة و الإدارة الجهويّة للتجهيز مع فتح باب قبول الاعتراضات على مدار شهر كامل.

وبينت المتحدثة في تصريح لاذاعة موزاييك أنه بعد استكمال الإجراءات الإداريّة والقانونيّة و الفنيّة سيقع تسليم المساكن لمستحقيها خلال الثلاثيّة الأخيرة من سنة 2023.