مهرجان “كان” السينمائي 2023 : ستة عروض للفيلم التونسي “بنات ألفة” لكوثر بن هنية

سيكون جمهور السينما في مهرجان كان السينمائي الذي افتتح ليلة امس في دورته 76 على موعد مع ستّة عروض للفيلم التونسي “بنات ألفة”، وهو روائي طويل للمخرجة كوثر بن هنية، ويمثّل السينما التونسية في المسابقة الرسمية لهذا المهرجان بعد غياب لنحو نصف قرن.

وسيكون العرض العالمي الأول لهذا الفيلم يوم الجمعة 19 ماي في قاعة “لويس لوميار” الكبرى التي تتسع لنحو 2300 مقعد والكائنة في قصر المهرجانات والمؤتمرات في “لاكروازات”.

ويعتبر “بنات ألفة” الفيلم الروائي الخامس في مسيرة المخرجة كوثر بن هنية. ويتسابق على جائزة السعفة الذهبية 2023 ضمن قائمة تضم 21 فيلما روائيا طويلا يحتكم إلى لجنة برئاسة المخرج السويدي “روبن أوستلوند”.

ويُعرض هذا الفيلم يوم السبت 20 ماي في عرض ثان تحتضنه قاعة “Soixantième” ثم في عرض ثالث بقاعة “Agnès Varda ” تخليداً لذكرى صانعة الأفلام والمصورة والفنانة التشكيلية الفرنسية ” أغنيس فاردا” التي تمّ اختيارها سابقا عضوة في لجنة التحكيم سنة 2005، وكانت أيضا رئيسا للجنة تحكيم “الكاميرا الذهبية” سنة 2013..

ويمكن للجمهور أيضا متابعة العرض الرابع لهذا الفيلم في مدينة كان بقاعة “les Arcades 1 ” (الأقواس) والتي ستستضيف أيضًا العرض ما قبل الأخير يوم الأحد 21 ماي.

أما العرض الأخير لـ “بنات ألفة” فيقام يوم الثلاثاء 23 ماي بفضاء ” Rotande Lérins 2 ” التي تتسع لـ 1728 شخصًا.