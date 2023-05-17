سليانة: 31 امرأة تستفيد من فحوصات معمقة حول التقصي المبكر لسرطان عنق الرحم ببوعرادة

استفادت 31 امرأة، أمس الثلاثاء، من فحوصات معمقة حول التقصي المبكر لسرطان عنق الرحم، وذلك في إطار اليوم المفتوح الذي انتظم بالمستشفى المحلي ببوعرادة بولاية سليانة، لفائدة عدد من نساء الجهة، تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة وبالاشتراك مع مركز التوليد وطب الرضيع بالعاصمة والجمعية التونسية للقابلات

وذكرت قابلة العيادات الخارجية والمنسقة بالمستشفى المحلي ببوعرادة إيناس الوسلاتي في تصريح اليوم الاربعاء ل”وات” أن 25 من النساء اللواتي استفدن من اليوم التثقيفي شملهن فحص مسحة عنق الرحم، فيما تمتعت 6 نساء بفحوصات معمقة وعيادات نسائية مختلفة إضافة إلى إزالة “شامة” وإرسالها للتحليل.

وبينت الوسلاتي أن مسحة عنق الرحم مجانية وغير مؤلمة ولا تستوجب وجود أية أعراض جانبية، ينصح بها لمن تتراوح اعمارهن بين 25 و65 سنة خاصة من المتزوجات، لافتة إلى أن مسحة عنق الرحم هي اختبار تشخيصي خلوي لعنق الرحم، هدفها الكشف عن أمراض عنق الرحم من التهابات والأورام منها الحميدة و الخبيثة

وأشارت في نفس السياق إلى أن الكشف المبكر للتغيرات الخلوية التي تسبق بسنوات ظهور السرطان بإجراء مسحة عنق الرحم وإتباع روزنامتها، تجنب المرأة الإصابة بسرطان عنق الرحم، واوضحت ان سرطان عنق الرحم يعد ثاني سبب للوفاة في السرطانات النسائية بعد سرطان الثدي .

وأكدت أهمية اليوم المفتوح التوعوي التثقيفي، خاصة وأن المستشفى المحلي ببوعرادة يفتقر لأطباء الاختصاص، مشيرة إلى انه سيتم تنظيم أيام تثقيفية مماثلة قريبا، وكشفت في سياق أخر أن يوما تكوينيا انتظم بالتزامن مع اليوم المفتوح لفائدة 70 إطارا صحيا من معتمديات بوعرادة و قعفور والكريب