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الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية تعلن عن فوزها بثلاث صفقات تهم شركة الكهرباء

2023/05/17 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس


أعلنت الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية، الإربعاء، على موقع بورصة تونس، أنّه أسند لفائدتها ثلاث صفقات جديدة من قبل الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز بقيمة استثمارية تقدّر ب8،2 مليون دينار.

وتتعلّق هذه الأسواق بتوفير الإكسسوارات الخاصّة بخطوط الجهد الضعيف وقواطع الوحدات بالجهد الضعيف والتجهيزات الخاصّة بالعدّادات الثابتة للجهد الضعيف.

وأوضحت الشركة أن “العقود بصدد التوقيع وتسليم التجهيزات سيكون خلال سنة 2023”. “ويتجاوز حجم الصفقات الثلاث توقعات الشركة بخصوص قيمة المبيعات لفائدة الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز بالنسبة لسنة 2023، والتّي تمّ رسمها سابقا (7،5 مليون دينار)”.

فضلا عن الصفقات الثلاث الجديدة فإنّ الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية تشارك بطلب عروض رابع أطلقته شركة الكهرباء.

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